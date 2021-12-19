Bir puan için üzgünüz. Daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Burada bu akşam öyle şeyler yaşandı ki… Saygı çerçevesi aşıldı. Bize yalancı dendi. Kerem’e bu söylendi. Kerem hiçbir şey yapmasına rağmen kendisine karşı bu kelime kullanıldı. Bir metre önümde oldu. Bunları söylemek zorundayım. Her şeyden önce saygı bekliyoruz."
"Niye bunlar oluyor anlamıyorum. Bu saygısızlıkların bitmesi lazım. Biz Galatasaray oyuncusuyuz. Her şeyden önce insanız. Böyle kelimeler kullanılmasını kabul etmiyorum. İçeride ve sahada bunlar kullanıldı. Bu kelimeler kullanılır mı? Koridorda oyuncumuza yalancı denmesini kabul etmiyorum."
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