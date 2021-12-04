4 Aralık 2021 Cumartesi

Mütevazilikte Messi Gibi Olun


 Lionel Messi: "Hiçbir zaman en iyisi olduğumu söylemedim, hatta düşünmedim. En iyiler arasında sayılmak benim için yeterli, hatta fazla. En iyi olmak ilgimi çekmiyor değil ama en iyi olmak benim hayatımda bir şeyi değiştirmiyor."

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