1 Aralık 2021 Çarşamba

Cruyff & Messi


 Johan Cruyff: "Messi, tarihteki en fazla Balon d'Or kazanan oyuncu olacak. Beş, altı, yedi kez kazanacak... O eşsiz."

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