Selçuk'tan Açıklama

Öncelikle çok üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Belki dejavu olacak ama hep aynı şeyleri söylüyoruz. Oyun olarak aslında yine iyi bir oyun ortaya koyduk ama bunu skora çeviremiyoruz. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Çok düşünüyoruz, çalışıyoruz. Az önce hocamızla da konuştuk; eğer çalışarak gelişemiyorsak, değişerek de gelişebiliriz. Oyunu iyi oynuyorsunuz, çalışıyorsunuz ortaya iyi bir oyun koyuyorsunuz ama bu topu içeri atamadığınızda maalesef maçı kazanamıyorsunuz. Yine böyle maçlardan birini oynadık. Sonuçta kaliteli oyuncular da gerekiyor gol yapabilmek için. Oyuncularımız var ama bu dönemde bunu başaramıyoruz. Dediğim gibi üzgünüz. Oynadığımız son haftalardaki iyi oyunu skora çeviremediğimiz için galibiyete çeviremediğimiz için aslında ne söyleseniz de çok anlamlı gelmiyor.”
Yardımcı antrenörümüz, kendisine yöneltilen “Takımdaki üretkenlik probleminin çözümü sizce ne olabilir?” sorusuna ise “İnanın çok çalışıyoruz. Belki de antrenmanlarımızın yüzde 80’ini bu yönde yapıyoruz yaptırıyoruz. Geriden oyun kurmada set oyununa döndürmede ligin en önemli, en iyi takımıyız belki de istatistiksel olarak. Gol beklentisi de en yüksek takımız aslında. Bunu skora yansıtamadığımızda bu kadar şey anlatırsınız ama çok bir şey ifade etmez. Önümüzde bir transfer süreci olacak. Çalışarak bu durumu geliştiremiyorsanız değişerek biraz da değiştirmemiz gerekiyor. Belki yeni oyuncular gerekebilecek. Bunun üzerinde çalışmalarımız var. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz
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