10 Aralık 2021 Cuma

İşimiz Yeni Başlıyor


 Başta teknik direktörümüz olmak üzere tüm ekibine, oyuncularımıza teşekkür ederiz. Türkiye için mücadele ediyoruz ve Türkiye için bu önemli puanları aldık. Tüm Türk halkına armağan olsun. Daha işimiz yeni başlıyor.”

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