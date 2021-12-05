Açıkçası şu an golden konuşmak istemiyorum. Şu an gol çok önemli değil. Bizim bu akşam kazanmamız gereken bir maçtı. Maalesef berabere bitirdik. Şimdi her zamanki gibi çalışmaya devam edeceğiz. Bir sonraki maça bakacağız."
Şampiyonluk şansıyla ilgili olarak kendisine yöneltilen soruya ise oyuncumuz, “Henüz bir şey bitmiş değil, önümüzde daha çok maç var. Dolayısıyla herhangi bir şey söylemek imkansız. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz ve sezon sonu geldiği zaman göreceğiz
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