Muslera’ya çok geçmiş olsun. İnşallah ondan kalan emaneti dönene kadar en güzel şekilde taşırız. Ben bütün çocukluğumu Galatasaray’a verdim. Kendimi bildiğimden beri bu kulübün içerisindeyim. Yeri geldi gittim, yeri geldi geldim. Bugün Allah’a şükürler olsun emeklerimizin, çalışmalarımızın karşılığını en güzel şekilde sahada aldığımıza inanıyorum. Tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. İnşallah Galatasaray bu günlerden de geçecek, daha da güzel günler gelecek. Herkese çok teşekkür ediyorum, inşallah galibiyetlerin devamı gelecek.”
İsmail Çipe, kendisine yöneltilen “Taraftarın desteği özgüvenini arttırıyor mu?” sorusuna ise “Ben ilk defa böyle bir duygu yaşıyorum. Taraftarımızın yoğun isteğiyle çıkıp bayrağı salladık. Biz Galatasaray bayrağını her zaman her yerde sallarız. Biz bu aidiyetle büyüdük. Bu duyguların içerisinde büyüdük. İnşallah daha güzel günler gelecek. Elbette ki özgüvenimi arttırıyor. Taraftarın desteği her zaman arkanızda olması lazım. Ben inanıyorum ki taraftarımız her zaman her futbolcumuzun, her kardeşimizin ve abimizin yanındadır, her zaman da yanında olacaktır.”
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