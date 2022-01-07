4 Ocak 2022 Salı

7 Yıl Önce Bugün


 7 yıl önce bugün: Bayern Münih, Robert Lewandowski'yle sözleşme imzaladı.

Stadyum 354 maç ⚽ 324 gol Negatif karede Latin büyük a harfi 68 asist Kupa 18 kupa
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