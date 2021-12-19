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Kazanmamız Gereken Maçtı
Kazanmamız gereken bir maçtı. Kendi sahamızda, kendi seyircimizin önünde mutlak kazanmamız gereken bir maçtı. O yüzden hiç istemediğimiz, hiç beklemediğimiz bir sonuç aldık. Genç bir takımız, yeni bir takımız. Kazanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Galatasaray gibi büyük bir camiada oynuyoruz, bunun sorumluluğunu bilmemiz gerekiyor. Galatasaray’da oynuyorsanız ne maçı olursa olsun antrenman maçı bile yapsanız hep kazanıyor olmanız lazım. Bu mantaliteyle yaklaşıyor olmanız lazım. Belki de doğru mantaliteyi daha şekilde göstermemiz, adapte olmamız gerekiyor. Çok büyük bir camiayız. Ligde konum anlamında çok iç açıcı durumda değiliz ama ne olursa olsun Türkiye’nin en iyi takımıyız. Bunun bilincini sahada göstermeliyiz. Genç bir takımız. Biraz daha akıllıca oynayıp, maçları kazanmayı bilmemiz gerekiyor.”
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