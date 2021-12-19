Ateş'ten Açıklama

“Rakipten daha çok pozisyona giriyoruz, pas yapıyoruz ve şut atıyoruz. Her maçımız hemen hemen böyle. Oyun gücümüz çok iyi durumda. Skoru artıracak golü bulamıyoruz. Her beraberliğe, puan kaybına üzülüyoruz. Biz Galatasarayız ve büyük takımız. Beraberliklere üzülüyoruz. Kazanabilecek golleri bulduğunuz zaman atmanız lazım. O pozisyonları yakaladık. Özellikle ikinci yarı oyunu sürklase ettik. Daha çok şut attık ve pozisyon bulduk ama atamadık. Üzüntülüyüz.” diye konuştu.
“KEREM’E ‘ULAN VE YALANCI’ HAKARETİ”
Maçın hakeminin Kerem Aktürkoğlu’na hakaret içeren sözler sarf ettiğini dile getiren Necati Ateş konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
“Dördüncü hakemle ve Zorbay bunu yaptı. Ona hakem demeyeceğim. Zorbay diyeceğim. Kerem bana geldi. ‘Gidin buradan ulan’ dediğini söyledi. Galatasaray futbolcusu itiraz eder, yanlış bir şey söyler. Sonucunda kart gösterirsin. Daha ileri gider kırmızı kart gösterirsin. Ulan diyemezsin. Bu kelimeyi Galatasaray futbolcusuna kullanamazsın. Demek ki arkasında nasıl bir güç varsa bu kadar rahat konuşabiliyor.”
“Oyuncu bir pozisyondan çıkmıştır, koşmuştur, nabzı 220’ye çıkmıştır… Bu kelimeleri kullanabilir. Hepimiz yaptık bunları. Bunu konuştuğumda, benim oyuncuma niye bu kelimeyi söylüyorsun dediğimde bana şu kelimeyi kullandı: “Yalancı senin oyuncun dedi”. Yüzüme bunu söyledi. Sen Galatasaray oyuncusuna yalancı diyemezsin. Sürekli maçın önüne geçmek için neden bu kadar çaba sarf ediyorsunuz bilmiyorum. Çok ciddi problemlerimiz var. Bir sonrakine kırmızı göstereceğim diyor. Hak ediyorsa kırmızı göster oyuncuma. Neden göstermiyorsun? Sürekli oyuncularımızı tahrik ediyor. Her maçtan sonra hakemi konuşuyoruz. Bir türlü oyun konuşamıyoruz. İzin vermiyorlar.”
Hücumdaki üretkenliği sonuca çevirememekten dolayı üzgün olduklarını dile getiren yardımcı antrenörümüz, “Çok çalışıyoruz. Bu kadar çalışmanın ve eforun karşılığı bu olmamalı. Mostafa muhteşem bir gol attı. Daha kolaylarını atamıyoruz. Bu kadar çabanın karşılığını alamamak bizi çok üzüyor. Böyle çok puan kaybettik. Devam edeceğiz.
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