13 Aralık 2021 Pazartesi

Telles & Galatasaray


 Alex Telles: "Galatasaray'ı ben her zaman kalbimde taşıyorum. Hala konuştuğum, çok yakın arkadaşlarım var. Muslera, tercüman Mert gibi. Ben Galatasaray'ı hala takip ediyorum. Galatasaray benim minnettar olduğum bir kulüp."

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