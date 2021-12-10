10 Aralık 2021 Cuma

Hedef Mart


44 yaşımdayım. Çok fazla Galatasaray şampiyonluğu gördüm. çok kupalar kazandık. Hiç bir yerel başarı beni Avrupa'da geçilen tur kadar mutlu etmiyor.

Sağol, varol Galatasaray!
Ortayı Yapan zaman:
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 