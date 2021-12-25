Galibiyet Önemli

Gol gerçekten anlamlıydı; ama asıl anlamlı olan bugünkü galibiyetti. Çok ihtiyacımız vardı. Ligde zor zamanlar geçiriyorduk. iyi oynuyorduk, pozisyonlara giriyorduk ama bir türlü topu kaleye sokamıyorduk. Bugün ilk yarıyı 1-0 kapatmamız çok önemliydi. İkinci yarıya biraz daha rahat çıkabilmemizi sağladı. Gole gelecek olursak, uzaktan şans yakaladığım zaman denemek istiyorum. İlk yarı da vurmayı düşündüğüm bir anda rakip önüme geçmişti ama ikinci yarı pozisyonu buldum. Ayağıma oturdu ve güzel bir gol oldu.” diye konuştu.
Harry Potter hayranı olduğunu ve kendine özgü bir gol sevinci yaptığını ifade eden Kerem Aktürkoğlu, “Sağ olsunlar öyle bir benzetme başlattılar. Ben de Harry Potter’ı çok seviyorum. Filmlerini izledim, kitaplarını okudum. Bu gol sevincini düşünüyorduk. Bugüne kısmetmiş. Bugün de güzel golden sonra güzel bir sevincin olduğunu düşünüyorum. Golü kendimle özdeşleştirmek istedim. Bakalım bundan sonra belki aynı şeyler devam eder.”
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