Herkese Göre Değişen Kurallar

“Oyuna kötü başladık. Bunu kabul etmek lazım. Sonra oyunun hakimi olduk. Oyunu diğer tarafa yıktık ve Altay’ı baskı altına aldık. Direkten dönen topumuz vardı ve sonrasında beraberliği yakaladık. Yüzde 65’e 35 gibi çok ciddi bir oranla topa sahip olduk. Çok şut kullandık. 2-1’i yakaladık. Maalesef talihsiz bir penaltı pozisyonu oldu. Herkese göre penaltı yorumu değişiyor. Bize göre de değişiyor. Vücuttan sekip kola gidiyor. Bunu Cüneyt hocaya söylediğimizde kurallar değişti diye yanıt verdi. Anlamadık. Ben de kendisine geçen haftayı örnek verdim. Geçen hafta önce topa vurdu, sonra ayağına vurdu dediler. Bu penaltı pozisyonları bize geldiği zaman farklı yorumlanıyor. Fenerbahçe maçında iki eliyle ittiriyor, verilmiyor… Garip şeyler oluyor. Bize karşı olması bizi ciddi manada yoruyor. Kafalarda çok ciddi soru işaretleri oluyor. Gerçi artık bu soru işaretleri de olmuyor artık. Bize göre artık çok ciddi bir oyunun içerisinde olduğumuzu hissediyoruz ve görüyoruz.”
“Ne olacağını zamanla göreceğiz. Yüzde yüz kazanmamız gereken bir maçtı. Kazanmak için çok iyi bir oyun oynadık. Bazı pozisyonları atmamız gerekiyordu.
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