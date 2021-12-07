7 Aralık 2021 Salı

Fernando & Gomis


 Fernando ve Gomis hala Galatasaray’da oynuyor olsa bence şampiyonluk sayısı 22 değil 24 olurdu ! Bu lige etkileri net bu seviye.

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