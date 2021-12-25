Galibiyet Özgüven Verdi

Kazandığımız için çok mutluyuz. Maçtan önce oyun gücümüzün çok iyi olduğunu, çok pozisyona girdiğimizi, hem iç sahada hem sahada bu oyunu oynadığımızı ancak skor alamadığımızı söylemiştim. Bugün çok iyi oynadık, çok pozisyona girdik, çok iyi organize olduk ve goller attık. Kerem’in golünü hemen hemen her gün idmanda çalışıyoruz. Muhteşem bir gol attı. Onu ve oynayan, oynamayan tüm oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Maçtan sonra taraftarlarımız oyuncularımızı çağırdı. Her zaman böyle birlik ve tek yumruk olmalıyız. Bu genç çocuklar bunu hak ediyor. Düştükleri zaman onları kaldırmalıyız. Hepsinden beklentilerimiz çok. Onlar bu senenin takımı değil Galatasaray’ın geleceği. Bunu unutmamak lazım. Kazanmaya devam edeceğiz. Önümüz açık. Hedeflerimiz çok.” diye konuştu.
Takımın iyi yolda olduğunu vurgulayan yardımcı antrenörümüz, “İlk yarının son maçını kazanmak her zaman önemlidir. İkinci yarının ilk maçını da içeride oynayacağız. Bir seri yakalamamız lazım. 7 maçın 5’ini içeride oynayacağız. Hem içeride hem dışarıda seri yakaladığımız zaman mutlaka yukarılara tırmanacağız. Biz Galatasarayız. Bıkmadan usanmadan yukarıya oynamaya devam edeceğiz. Bu galibiyet özgüvenlerini artırdı. Arkadaşlarımız farklı bir oyun oynayacak. Onun için kaçırdığımız birçok golün analizini onlara tekrar göstereceğiz. İyi yoldalar. Onların oynadığı oyundan memnunuz. Sadece Oyunu kazanıyoruz. Skoru kazanamadığımız maçlar vardı. Bugün hem oyunu hem skoru kazandık. Devam edeceğiz.”
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