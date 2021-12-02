2 Aralık 2021 Perşembe

Klopp Haklı Beyler


 Jürgen Klopp: "Bu ödülü sahip olduğu kariyer sayesinde Lionel Messi'ye her zaman verebilirsiniz. Ama bu sene yaptıklarından sonra Robert Lewandowski'ye vermezseniz, o zaman ödülü almak ilerisi için de çok zorlaşır."

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