13 Aralık 2021 Pazartesi

Gerçek GOAT Belli Olacak


 Futbolun böyle tesadüflerini seviyorum.

Ortayı Yapan zaman:
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