2 Aralık 2021 Perşembe

Taffarel Liverpool'da


 Claudio Taffarel, Liverpool'un yeni kaleci antrenörü oldu.

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