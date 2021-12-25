25 Aralık 2021 Cumartesi

Yürüyedur Yunus


 Yunus Akgün: "Fazla konuşmak istemiyorum, benim için duygusal bir maçtı. Ben, Galatasaray’da büyüdüm. Bize, Galatasaray’da 'Nerede olursan ol, her zaman en iyisini yap’ diye öğrettiler."

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