10 Aralık 2021 Cuma

Savunma Bakanı


 UEFA Avrupa liginin belki de en iyi savunma oyuncusu şu an Marcao. 6 maçta sarı kart dahi görmeden çok temiz futbol oynadı...Futbol piyasası bu kadar çıldırmışken eğer satılırsa 25 ve üzeri bedel olmalı.

Ortayı Yapan zaman:
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