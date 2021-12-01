1 Aralık 2021 Çarşamba

Bu Adam Daha Ne Yapsın


 Bu sezon Messi değil Lewandowski'nin hakkıydı.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 