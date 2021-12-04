4 Aralık 2021 Cumartesi

Messi & Xavi


 Xavi: "Messi'nin Ballon d'Or kazanmasında adil olmayan bir şey göremiyorum. Benim için dünyanın en iyisi Messi, aynı zamanda tarihin de en iyisi. Guardiola'nın dediği gibi ödülü tamamen hak etti."

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 