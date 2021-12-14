14 Aralık 2021 Salı

Yedlin'den Açıklama


 “Üzgünüz. İstediğimiz sonuç bu değildi. İstemediğimiz sonuçla buradan ayrılıyoruz. Defansif anlamda gereğini yapamadığımızı düşünüyorum. Mantalite olarak Avrupa’da oynadığımız oyunlardan sonra aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Sanırım sorun bu.” 

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