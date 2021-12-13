13 Aralık 2021 Pazartesi

Modası Geçmez


 La Gazzetta dello Sport: "Muhteşem taktik, doğru zamanda doğru değişiklikler. İmparator'un modası asla geçmez."

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