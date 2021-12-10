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Bizim İçin Önemli Sonuç
Öncelikle takım arkadaşlarımı çok tebrik ediyorum. Bugünkü maç kolay değildi. Buraya lider geldik. Korumamız gereken bir skor vardı ve bunu başardık. Lider çıktığımız için çok mutluyuz. Bizim için önemli bir adım. Pazartesi günü Sivasspor maçı var. Ona odaklıyım. Nasıl rejenerasyon yaparız, Sivasspor maçında nasıl daha iyi oluruz bunu düşünüyorum. Maç maç bakmamız lazım. En önemlisi pazartesi günü oynayacağımız Sivasspor maçı.”
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