28 Nisan 2021 Çarşamba

Zlatan İle Yola Devam


 Milan, 39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic’in sözleşmesini Haziran 2022’ye kadar uzattı.

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