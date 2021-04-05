5 Nisan 2021 Pazartesi

Gedson Bilinmezi


 Bir şey duymuş ama inanmamıştım... Gedson Fernandes için gerçekten ‘’ Sakat değilse ilk 11 oynama garantisi ‘’ verilerek kiralama yapıldı galiba...Galatasaray kimsenin rehabilitasyon merkezi değildir.

Ortayı Yapan zaman:
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