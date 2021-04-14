14 Nisan 2021 Çarşamba

CL Gecenin Sonuçları


 

Kupa
 Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları #UCL
Fransa bayrağı
 PSG 0-1 Bayern
Almanya bayrağı
İngiltere Bayrağı
 Chelsea 0-1 Porto
Portekiz Bayrağı
 ─ PSG ve Chelsea yoluna devam ediyor.
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