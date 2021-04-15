15 Nisan 2021 Perşembe

Komple Orta Saha


 lkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund 1-2 Manchester City maçının oyuncusu seçildi.

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