20 Nisan 2021 Salı

Fetret Devri


 Bizi belki de şampiyonluktan eden dönem.  9-10 puan fazla almış olsak şu an keyif yapıyorduk.

Ortayı Yapan zaman:
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