26 Nisan 2021 Pazartesi

Simovic Fransızların Peşinde


Sene 1984  Fransa-Yugoslavya Maçı... Fransa sahada 13 kişi ve Galatasaray'ın eski kalecisi Zoran Simovic onların peşinde...

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 