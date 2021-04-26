skip to main |
skip to sidebar
Katkı Verdiğim İçin Mutluyum
Peş peşe maçlar oynuyoruz. Bundan önce istemediğimiz sonuçlar aldık. Tabii ki futbolda olan şeyler; ama şampiyonluk yolunda ağır hatalar yaptık. Bugün tempolu oyunla birlikte galibiyet almayı bildik. Çok fazla pozisyonu girdik. Galip geldik ve mutluyuz. Ligin son haftalarına geldik ve sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. İnşallah hak ettiğimiz yere geliriz. Yıllardır çok maç oynadık. Belli bir tecrübemiz var; ama her zaman ayrı bir heyecanla sahaya çıkıyoruz. Önemli olan takıma etki etmemiz. Her maç olmuyor elbette. Katkı verdiğim zaman mutlu oluyorum. İnşallah Galatasaray’a yakışır şekilde emek veririz ve en iyi şekilde tamamlarız.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönderme