19 Nisan 2021 Pazartesi

Güzel Bir Anı


 Kerem Aktürkoğlu: ‘’Yarım asırlık o üçgenin içinde yer alabilmek ne büyük gurur, desteğiniz ve güveniniz için teşekkür ederim hocam.
Ortayı Yapan zaman:
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