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Maç Sonu Hüzün
“Çok üzgünüz. Çünkü buradan üç puanla ayrılmak istiyorduk. Rakibimizin puan kaybetmesiyle elimize bir şans daha geçmişti. Çok güzel bir şanstı bizim için; ama ne yazık ki istediğimiz gibi değerlendiremedik. Bugün dürüst olmak, realist olmak gerekirse bir puanı kazandığımızı düşünüyorum. Puan kaybından ziyade son dakika gelen gol ile bir puanı kazandık. Şanslar geliyor. Bundan önce de geldi ve gelecektir. Kafamızı kaldırmamız ve son saniyeye kadar mücadelemizi sürdürmemiz gerekiyor. Şanslar bundan önce geldi, bundan sonra da gelecektir. Kafamızı kaldırmamız lazım. Son saniyeye kadar mücadele etmemiz gerekiyor. Bu tip şeylere çok takılmamak lazım. Kendi sahamızda kazanmamız gereken maçlar bunlar. Bir şekilde ders çıkarmak gerekiyor. Çok üzgünüz; ancak 6 maçımız daha var. Her an her şey olabilir. Rakiplerimiz puan kaybediyorlar. Kafamızı kaldırıp en iyi şekilde konsantre olup, hatalarımızı düzeltip daha iyi çalışarak bir sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor.”
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