15 Nisan 2021 Perşembe

Gençlik Geliyor


 17 yaşındaki Jude Bellingham, Şampiyonlar Ligi tarihinde gol atan en genç İngiliz oyuncu oldu.

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