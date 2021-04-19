Daha Önce Yaptık Yine Yapacağız

Bugün ekstra bir istek vardı takımda. Maçtan önce de konuşmuştuk zaten. Hafta boyu maça odaklanmıştık. Maça aslında iyi başladık, sonrasında kalemizde golü görünce çok fazla takılmadık. İyi reaksiyon gösterdiğimizi söyleyebilirim. Hemen skoru lehimize çevirdik. Gerçekten iyi mücadele ettik. Her maç bizim için final. Kalan bütün maçları kazanırsak ne olacağını göreceğiz. Daha önce Galatasaray bunu yaptı yine yapabiliriz. Sadece maç maç bakıyoruz. Önümüzdeki en önemli maç Trabzon maçı. O maçı da kazanıp bir sonrakine bakacağız.”
“Halil de bugün ilk defa ilk 11’de oynadı. Gayet iyi iş çıkardı. Maçtan önce ne yapabiliriz, nasıl pozisyona sokabilirim ben onları, onlar nasıl koşu yapabilir veya nasıl hazırlayabilir arkadaşları diye sürekli konuşuyoruz. Kerem çok iyi performans sergiledi 3 gol attı. Onu da kutluyorum tekrar. İyi bir uyum sağladıktan sonra sonuçlarının da geleceğine inanıyoruz.”
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