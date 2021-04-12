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Artık Şans Kalmadı
Maça baktığımızda 20. dakikada, maç ve oyunun nasıl gideceği ile ilgili mesajı aldığımızı düşünüyoruz. Yedlin’in pozisyonu ile ilgili konuşuyorum. Şu anda kendisi kırık şüphesiyle hastaneye gidiyor. Bu pozisyonda maçın gidişatı ile ilgili net bir mesaj aldığımızı düşünüyorum. İyisini, kötüsünü, eksisini ve artısını değerlendiririz. 20. dakikadan itibaren seste ve görüntüde bir problem oldu sanırım Riva ile ilgili. Orta hakemin verdiği karara VAR müdahale ediyor, VAR’ın verdiği karara orta hakem müdahale ediyor…Oyunu kendi içimizde değerlendiririz. Golden sonra bir tepki verdik ve sonuçta golü bulduk. Uzaktan yakından iyi niyeti olduğunu düşünmediğim bir hakem grubu ile karşılaştık. Hem burası hem de Riva için söylüyorum bunu. Bu tabii ki bizim için bahane değil. Baktığınız zaman oyunun kaderini ve sonucunu etkileyecek nokta kararlar verildi. Futbol ve oyun adına çok üzgünüm. Sadece bunu söyleyebilirim.Taktik, mücadele ve istek anlamında oyun istediğimiz şekilde gidiyordu. Ta ki gol yiyene kadar. Gol yedikten sonra takım olarak çabuk reaksiyon verdik. Bizim dışımızda gelişen, kontrolümüzde olmayan olaylarla karşılaştık. “
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