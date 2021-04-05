Sezon Finali

Milli ara öncesinde oynanılan Çaykur Rizespor karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle Marcao ve Luyindama cezalı duruma düşerken, milli takım kampında bulunan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın da koronavirüs testinin pozitif çıkması Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'i ilk onbir konusunda oldukça zorladı. Deneyimli teknik adam cezası nedeniyle kulübede yer alamadığı karşılaşmada sahaya Fernando Muslera - Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Gedson Fernandes, Marcelo Saracchi - Etebo, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli - Arda Turan, Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed onbirini sürerek başladı. Gedson Fernandes - Ryan Donk ikilisiyle savunma tandemini oluşturan Galatasaray'da ilk hedef rakip forvetleri durdurmak değil, geriden oyun kurmak olsa gerek ki ilk yarı sonunda en çok topla buluşan ve pas denemesi yapan iki isim, savunmanın ortasındakilerdi.. Ancak asıl yapmaları gereken iş konusunda ciddi bir tereddüt söz konusu oldu, ev sahibi ekip mücadelenin ilk 45 dakikalık bölümünü 2 farklı önde tamamladı. Galatasaray maçın ilk yarısını %57 topla oynama oranıyla tamamlarken, rakip kaleye sadece 2 şut çekti ve isabet bulamadı. Terim'in öğrencileri ilk 45 dakikada rakip ceza sahasına doğru 7 orta girişiminde bulundu ancak bunların da hiç birisinde isabet bulamadı. İlk 45 dakikada hakem özelinde tartışmalı bazı pozisyonlar olsa da, Galatasaray oyunun herhangi bir alanında herhangi bir doğruyu sahaya yansıtamadığı için bunları konuşmak sadece kılıf aramak yada bahane üretmek olur. Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor sahanın üç bölgesinde de üzerine düşen her şeyi yaptı ve önce savunmadaki hatayı değerlendirerek öne geçtiler, ardından da çok uzun zamandır Galatasaray'da görmeye hasret olduğumuz duran top organizasyonuyla da farkı ikiye çıkartmayı başardı.
Soyunma odası dönüşünde 4 değişiklik birden yapan Galatasaray'da herhalde antrenmanda bile birlikte oynamamış bir 11 sahaya sürüldü. Martin Linnes - Şener Özbayraklı - Ryan Donk - Ömer Bayram dörtlüsünün oluşturduğu savunmaya, orta sahada Ryan Babel - Etebo - Gedson Fernandes - Henry Onyekuru eşlik ederken forvet hattında da Radamel Falcao - Halil Dervişoğlu ikilisi yer aldı. Hemen hemen herkesin bireysel becerileriyle hücumda aksiyon yaratma girişimleri olsa da, Hatayspor'un da topu tamamen Galatasaray'a bırakarak hızlı hücum kovalamasıyla birlikte ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Galatasaray'da tabir-i caizse "beş benzemez" olarak sahada yer alan kadro ironik bir şekilde ilk yarıdan daha iyi bir oyun ortaya koydu ancak bir üst cümlede de belirtildiği üzere, tamamen bireysel yeteneklerle rakip kalede tehlike yarattı. Ne bir duran top, ne bir set hücumu göremedik ancak kenardan açılan ortalara Radamel Falcao eski günlerinden pasajlar sunarak yaptığı vuruşlarla rakip kaleyi yokladı. Kolombiyalı golcü oyuncu birisinde direğe takılırken, diğer kafa vuruşunda kaleci Munir çizgi üzerinde kontrol etmeyi başardı. Hatayspor karşısında aradığı golü bir türlü bulamayan Galatasaray, ilerleyen dakikalarda savunma arkasına atılan uzun topta Etebo'nun hava topundaki zamanlama hatası sonrasında Diouf önce kaleci Muslera'yı geçti ardından da çaprazdan topu boş kaleye göndererek farkı 3'e çıkarttı. Bu gol aynı zamanda Galatasaray adına sezonun fişini çekmek anlamına gelirken, Süper Lig'de bu sezon aldığımız en farklı yenilgiyi de tescilliyordu. Karşılaşmada normal sürenin sonuna girilirken Ömer Bayram'ın yaklaşık 40 metreden farklı bir şekilde dışarıya vurduğu şut bir nevi maçın özetiydi. Galatasaray milli ara dönüşünde aldığı bu mağlubiyetle şampiyonluk yarışında ağır bir yara alırken, zirveden de uzaklaşmış oldu.
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