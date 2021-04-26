Antalyaspor 0 - Galatasaray 1

Hafta içerisinde evinde oynadığı Trabzonspor maçında sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılan Galatasaray'da alınan sonuçtan ziyade ortaya konulan oyun eleştirilerin odak noktasında olurken, Fatih Terim'in öğrencileri mücadelede ilk şutunu 80. dakikada kaydetmişti. Trabzon maçının ardından Antalya deplasmanında kadroda ciddi değişiklikler yapan Fatih Terim maç öncesi röportajda takımın yorgunluk durumunu dikkate alarak rotasyon yaptığını belirtti. Antalya deplasmanında sahaya Muslera - Şener, Donk, Marcao, Ömer Bayram - Etebo, Gedson, Emre Kılınç - Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba ve Halil Dervişoğlu ilk 11'iyle çıkan Galatasaray'da son maçlarda koronavirüs rahatsızlığı nedeniyle forma giyemeyen Mostafa Mohamed de maç kadrosunda yer aldı. Mücadelenin ilk 10 dakikalık bölümünde kontrollü bir oyun ortaya koyan Galatasaray, rakibinin topu tamamen kendisine bırakması sonrasında üçüncü bölgede etkili olmaya başladı. Neredeyse tüm hatlarıyla ceza sahası ve çevresine çekilen ev sahibi karşısında Galatasaray önemli fırsatlar bulsa da, ilk devrede aradığı golü bulamadı. Dakikalar 10'u gösterdiğinde Emre Akbaba bomboş pozisyonda dışarıya vururken, dakikalar 14'ü gösterdiğinde Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışından sert şutu üstten dışarıya gitti. Bu pozisyonun ardından 21. dakikada altı pasın içinde kafa vuruşunu ıskalayan Halil'in ardından savunmanın uzaklaştırdığı topta Emre Kılınç'ın şutu etkisiz kaldı. Mücadelede ilk yarım saate yaklaştığımız anlarda Lukas Podolski ve Şener Özbayraklı arasında oldukça sert bir mücadele yaşandı. Alman oyuncunun şiddetli faulü sonrasında Mete Kalkavan sarı kartına başvururken, Alanyaspor maçında Luyindama'nın suratına tekme atan Babacar'ın faulüne "şiddeti yeterli değil" diyerek sarı kart gösteren Zorbay Küçük, orta hakemi VAR'a çağırmadı. Galatasaray adına dakikalar 33'ü gösterdiğinde Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından sert şutu direkten dönerken, 35. dakikada Gedson'un serbest vuruşta çarpazdan direkt kaleye vurduğu şutu Boffin son anda karşıladı. Gedson bir kez daha ceza sahası dışından kaleyi yoklarken Boffin'in üzerine gitti. Bir iki dakika sonra yine Gedson'un kornerinde arka direkte Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşu üstten dışarıya giderken, 38. dakikada Kerem'in ceza sahasına çıkarttığı pasında Etebo'nun gelişine şutu üstten dışarıya gitti. İlk yarıda normal sürenin son 5 dakikasına girilirken Ömer Bayram'ın çaprazdan direkt kaleye vurduğu serbest vuruşta Boffin çizgi üzerinden çıkartırken, bir dakika sonra Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşu direk dibinden dışarıya çıktı. İlk yarının son anlarında altı pasta topla buluşan Halil, kaleci Boffin'i geçemedi ve devre golsüz eşitlikle tamamlandı.
Galatasaray mücadelenin ilk yarısında %78 topla oynama oranına ulaşırken, 299 isabetli pas yaptı. Fatih Terim'in öğrencileri devrede rakip kaleye 12 şut girişiminde bulunurken bunların 5'inde isabet buldu. Antalyaspor'un oldukça pasif oyunu ve savunmada alan bırakmasının da etkisiyle Galatasaray rakip kalede tehlike yaratırken, özellikle Halil Dervişoğlu'nun ceza sahasındaki bitiriciliği dikkat çekti. Genç oyuncu hücum bağlantısında takımı adına önemli işler yaparken, altı pas içerisinde yakaladığı üç pozisyonu değerlendiremedi.
Soyunma odası dönüşünde Galatasaray'da herhangi bir değişiklik olmazken, Fatih Terim ilk yarıdaki kadroyu yeniden sahaya sürdü. Antalyaspor'da ise ilk yarıda iki isim zorunlu olarak kenara gelmişti. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Galatasaray, ilk yarıda bıraktığı yerden oynamaya devam etti. Özellikle ön alanda Kerem ve Halil'in süratiyle rakip ceza alanda tehlike yaratmaya çalışan takımımız aradığı pozisyonu bir türlü bulamazken, 57. dakikada Ömer Bayram'ın serbest vuruşunu kaleci Boffin güçlükle çeldi. Mücadelede dakikalar 59'u gösterdiğinde Lukas Podolski yaptığı faulün ardından ikinci kez sarı kart görüp, oyun dışında kaldı. Galatasaray'da ilk oyuncu değişikliği 65. dakikada geldi ve Emre Akbaba - Emre Kılınç ikilisi kenara gelirken; Mostafa Mohamed ve Arda Turan oyuna dahil oldu. Bu dakikadan itibaren rakip ceza alanında daha etkili olmaya başlayan ve "daha inceci pozisyonlar üreten" takımımız önce Mostafa Mohamed ile direğe takıldı. Ardından yine Mısırlının yaklaşık 35 metreden füzesini Boffin karşıladı. Son 20 dakikaya girildiği anlarda sol köşeden ceza sahasına giren Halil'in şutu kaleye paralel olarak dışarı gitti. Üstüste rakip kalede bulunan pozisyonların ardından Galatasaray aradığı golü 77. dakikada Mostafa Mohamed'den buldu. Sağ taraftan gelişen atakta Şener çizgiye inerek içeriye ortaladı. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Mohamed gelişine çok sert vurdu ve topu ağlara gönderek takımını 1-0 öne geçirdi. Golün ardından oyunu kontrol altında tutmaya devam eden Fatih Terim'in öğrencileri, son bölümde yine savunma arkası koşularla rakip kalede pozisyon ararken karşılaşmada başka bir pozisyon olmadı ve mücadele 1-0'lık galibiyetimizle sonuçlandı.
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