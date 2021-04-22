Fırsatı Teptik

“Bizim özellikle iç sahada rakiplerimize puan kaybetmememiz lazım. Bunun için de elimizden geleni yapmamız lazım. Bugün maça iyi başlayamadık. Özellikle ilk yarı hiç istediğimiz gibi geçmedi. İkinci yarı biraz daha toparladık. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugün yediğimiz gol de çok şanssız. Son dakikadaki golle 1 puanı kazandık diye düşünüyoruz. Bu puanlar önemli. 1 puan kazandık, 2 puan kaybettik. İçeride kesinlikle fire vermememiz gerekiyor. Kendi cebimizden yiyoruz. Elimize fırsatlar geliyor. Her seferinde fırsatları tepiyoruz. Önümüzde maçlar var. Lig daha bitmedi. Antalya deplasmanına gideceğiz. İnşallah orada Göztepe’de gösterdiğimiz reaksiyonu gösterip 3 puanı alıp son ana kadar savaşmaya devam edeceğiz.”
"Geçen hafta çok farklı oynadık, bu hafta çok farklı oynuyoruz. İçeride özellikle daha baskılı, daha iyi oynamamız lazım. Bugün yine durağan kaldık. Biz de teşhisi koyabilsek çözüm üreteceğiz. Hocamız bize ne gerekiyorsa söylüyor. Analizlerimizi yapıyoruz. Bir şekilde sahada onu göstermemiz, uygulamamız lazım. Bugün rakibe pozisyon vermedik aslında, kesinlikle bir üstünlükleri yok. Üstün olan bir taraf varsa maçın sonlarına doğru biz üstün taraftık. Daha iyi olmamız lazım. Belli aralıklarla değil de maçın geneline yaymamız lazım üstünlüğümüzü. Onun için de çalışmaya devam edeceğiz. Son haftalarda elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıtmaya çalışacağız.”
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