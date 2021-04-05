Kötü Oyun Kötü Skor

“İyi bir hava yakalamıştık. 8'de 8 yaptık güzel bir havaydı ama ne yazık ki onu devam ettiremedik. Bize karşı rakipler daha fazla motive oluyor, daha farklı hazırlanıyorlar tabii ki. Bugünkü maça baktığımızda 3-0 olmaması gereken bir skor. Ne yazık ki hatalar yaptık. Bundan sonra yapmamız gereken kalan 9 maçta bu hataları tekrarlamamak, sorumluluk almak ve önümüze bakmak.”
“Bir stoper oyuncusu olarak ben tabii ki kendi sorumluluğumu alıyorum. Defans hattı ve takım defansı olarak hepimizin sorumluluğunu alması gerekiyor. Yediğimiz gollere bakarsanız rakibe verdiğimiz hediye diyebiliriz. Bireysel çok hatamız oldu. Rakiplerimizin muhteşem aksiyonlarıyla veya hücum organizasyonlarıyla atılmış gollerden ziyade bizim onlara armağan ettiğimiz çok goller oldu. Ben de stoper oyuncusuyum, ben de sorumluluğumu alacağım. Defansif olarak daha iyi yerlere getirmemiz gerekiyor takımımızı. Şampiyonluk yolunda daha zorlu süreçlerden geçtik. Daha zorlu durumlarda biz şampiyonluğu kazandık. Benim herhangi bir korkum yok. Takımıma ve kendime çok güveniyorum. Bazı konularda kendimizi geliştirip bu 9 maça en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor."
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