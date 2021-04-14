14 Nisan 2021 Çarşamba

Devir PSG Devri


 Bu kez Almanlar yenildi ama bizde yenik sayılmadık. Çünkü artık CL de yok hükmündeyiz.

Ortayı Yapan zaman:
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