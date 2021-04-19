19 Nisan 2021 Pazartesi

Messi 13 Sezon 30+ Gol


 Lionel Messi, Barcelona formasıyla 13 sezon üst üste 30 ve üzeri gol sayısına ulaştı.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 