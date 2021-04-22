Büyük Fırsat Kaçtı

“Açıkçası daha iyi oynamalıyız; çünkü hem teknik ekibimiz hem Florya çalışanları tarafından bize tüm imkanlar sağlanıyor. Daha fazla eğlenerek daha mutlu olarak oynamalıyız. Futbol bir eğlence oyunu. Taraftarımızı daha fazla mutlu etmeliyiz oynarken. Bugün için çok üzgünüz. Muslera'ya katılıyorum, bugün bir puan kazandık; ama biz takımın oyuncuları ve kaptanları olarak asla pes etmemeliyiz. Ne olursa olsun devam edeceğiz. Son dakikada attığımız gol de bizim için önemli. Bu ligde çok şey değişebiliyor. Biz düşersek herkes düşer; o yüzden sonuna kadar devam. Biz de daha iyi oynamaya çalışıyoruz, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Umarım daha iyi olur bizim için. Bazen zor oluyor bazı şeyler... Çok üzgünüz. Devam etmek zorundayız. Antalyaspor maçını kazanıp, iyi bir reaksiyon verip sonrasına bakacağız. Dediğim gibi üzgünüz. Bırakmak yok, düşmek yok! Galatasaray'a yakışır şekilde devam etmek istiyoruz."
“Hocamız, gecesini gündüzünü buraya veren, hayatımda çalıştığım teknik adamlardan en çalışkanlarından bir tanesi olabilir. Çok üzülüyor bu kadar emeğine rağmen... Açıkçası maçın içinde olacakları, maç analizlerini en iyi şekilde yapıyor. Tabii bazen biz oyuncular bunu sahaya maalesef yansıtamıyoruz. Durum hakkında baba-oğul, hoca-öğrenci tarzında konuşmalar geçiyor. Kendisi iyi bir Galatasaraylı. Ben de öyleyim. İnsan evinde üzüntü yaşayınca farklı hissediyor haklı olarak."
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