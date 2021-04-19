Büyük Yetenek İş Başında

Gerçekten benim için çok duygu dolu bir maç oldu. Geriye düştük. Takımca iyi performans gösterdik. Bireysel performansların iyi olması her zaman mutlu eder. Bizim kazanmamız gerekiyordu. Üç haftadır galibiyet alamıyorduk. Önemli olan galip gelmemizdi. Bir de güzel futbol oynayarak galibiyet almamız çok daha güzel oldu. Ben de bugün üç gol attım. Güzel geçti benim için bu maç. Taylan’ın da dediği gibi Galatasaray buralardan çok geri döndü. Hep birlikte takımca inanmış durumdayız. İnşallah kazanmaya devam ederiz ve sonunda kazanan biz oluruz.İlk Süper Lig’deki hat-trick oldu benim için. Benim için çok farklı bir duyguydu. Hayatım boyunca saklayacağım bu topu. Çok büyük anlamı olacak benim için. İnşallah nicelerine Galatasaray formasıyla devam ederim.”
"Tabii ki her Türk futbolcu için Avrupa’ya gitmek, Avrupa’da ülkesini temsil etmek çok büyük bir hedef ve gurur olur. Benim de tabii ki hedeflerimde Avrupa’da oynayabilmek var. Öncelikle hedefim Galatasaray’da uzun yıllar forma giymek, takıma hizmet etmek. Başarılar kazanmak ve şampiyonluklar yaşamak. Ondan sonra neden olmasın diyelim…”
Hiç yorum yok:
Yorum Gönderme