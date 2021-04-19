19 Nisan 2021 Pazartesi

Beklenen Ayrılık


 Jose Mourinho'nun Tottenham kariyeri

Futbol topu
 86 maç
Beyaz koyu onay işareti
 45 galibiyet
Sarı kare
 17 beraberlik
Çarpı işareti
 24 mağlubiyet
Çubuk grafik
 Premier Lig - 7. sıra
Çarpı işareti
 UEFA Avrupa Ligi - Son 16 turunda elendi
Çarpı işareti
 FA Cup - Beşinci turda elendi
Kupa
 Carabao Cup - Final
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