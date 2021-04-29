29 Nisan 2021 Perşembe

Kalan Maçları Kazanacağız


"Top hakimiyeti bizdeydi. İlk yarı pozisyona girme sıkıntısı yaşadık. Emre Ağabey'in attığı golle galibiyet geldi. Mutluyuz. Sonraki maça bakacağız. Her santrfor kendisine baskı kurar gol atmak için. Daha önemli olan maçı kazanmamız. Bunu yaptık. Sonraki maçlarda daha etkili olup kazanacağız."
 

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