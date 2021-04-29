Kalan Maçları Kazanacağız

"Top hakimiyeti bizdeydi. İlk yarı pozisyona girme sıkıntısı yaşadık. Emre Ağabey'in attığı golle galibiyet geldi. Mutluyuz. Sonraki maça bakacağız. Her santrfor kendisine baskı kurar gol atmak için. Daha önemli olan maçı kazanmamız. Bunu yaptık. Sonraki maçlarda daha etkili olup kazanacağız."
Fatih Hoca da, Emre Akbaba'yı tanımlamakta zorlanıyor - Fatih Hoca da, Emre Akbaba'yı tanımlamakta zorlanıyor. Kazanmamız lazım derken, değişik bir futbolcu diye de ekliyor. Gerçekten de öyle. İlk 11 adına ol...
1 saat önce
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