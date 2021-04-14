14 Nisan 2021 Çarşamba

CL Sezonun Golü Olabilir


 Porto'lu Mehdi muazzam bir rövaşata golü attı.

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