Galatasaray 1 - Konyaspor 0

Sarı-kırmızılılar kısır geçen maçı son dakikalarda Emre Akbaba'nın attığı golle 1-0 kazanmayı başardı ve üst üste 2. galibiyetini aldı.
Galatasaray maça Fernando Muslera, Marcao Teixeira, Ryan Donk, Ömer Bayram, Şener Özbayraklı, Peter Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed 11’iyle başladı. Cimbom ilk yarıda topa sahip olsa da pozisyon üretemedi. Düşük tempoda ve pozisyonsuz geçen maçta ilk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Galatasaray ikinci yarıya üç değişiklikle başladı. Mostafa Mohamed yerine Ryan Babel, Emre Kılınç yerine Emre Akbaba, Peter Etebo yerine Ryan Babel oyuna girdi. İkinci yarıda da iki takım pozisyon üretemezken düşük tempoda geçen maçta Cimbom aradığı golü son dakikalarda buldu. 87. dakikada Sol kanatta Ryan Babel, sağına çekerek alışık olduğumuz sert şutlarından birini kaleye gönderdi. Sehiç’ten seken topu Emre Akbaba tamamlayarak topu filelere gönderdi: 1-0. Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Galatasaray 1-0'lık skorla karşılaşmadan galip ayrılan taraf oldu.
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